Hommage aux Compagnons de la chanson Beugnon-Thireuil
Hommage aux Compagnons de la chanson Beugnon-Thireuil samedi 25 avril 2026.
Hommage aux Compagnons de la chanson
Centre d’animation Rural Beugnon-Thireuil Deux-Sèvres
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 12:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Le club des Amis réunis propose un hommage aux Compagnons
de la chanson, avec Les Compagnons de la Tourlandry .
Repas à 12h et animation 15h. .
Centre d’animation Rural Beugnon-Thireuil 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 71 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Hommage aux Compagnons de la chanson
L’événement Hommage aux Compagnons de la chanson Beugnon-Thireuil a été mis à jour le 2026-02-28 par CC Val de Gâtine