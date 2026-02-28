Hommage aux Compagnons de la chanson

Centre d’animation Rural Beugnon-Thireuil Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 12:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le club des Amis réunis propose un hommage aux Compagnons

de la chanson, avec Les Compagnons de la Tourlandry .

Repas à 12h et animation 15h. .

Centre d’animation Rural Beugnon-Thireuil 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 71 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Hommage aux Compagnons de la chanson

L’événement Hommage aux Compagnons de la chanson Beugnon-Thireuil a été mis à jour le 2026-02-28 par CC Val de Gâtine