Hommage aux morts en AFN Ligny-en-Barrois vendredi 5 décembre 2025.
Ligny-en-Barrois Meuse
Gratuit
Vendredi 2025-12-05 11:00:00
2025-12-05
Hommage aux morts en Afrique du Nord, devant la stèle AFN, au Monuments aux Morts, dans le parc des Luxembourg.Tout public
Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 02 22 mairie@lignyenbarrois.fr
English :
Tribute to the dead in North Africa, in front of the AFN stele, at the Monuments aux Morts, in the Luxembourg park.
German :
Hommage an die Toten in Nordafrika, vor der AFN-Stele, am Monuments aux Morts, im Parc des Luxembourg.
Italiano :
Omaggio ai caduti del Nord Africa, davanti alla stele dell’AFN, presso i Monuments aux Morts, nel parco del Lussemburgo.
Espanol :
Homenaje a los muertos en África del Norte, delante de la estela AFN, en los Monuments aux Morts, en el parque de Luxemburgo.
