Hommage aux morts en AFN

Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 11:00:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Hommage aux morts en Afrique du Nord, devant la stèle AFN, au Monuments aux Morts, dans le parc des Luxembourg.Tout public

Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 02 22 mairie@lignyenbarrois.fr

English :

Tribute to the dead in North Africa, in front of the AFN stele, at the Monuments aux Morts, in the Luxembourg park.

German :

Hommage an die Toten in Nordafrika, vor der AFN-Stele, am Monuments aux Morts, im Parc des Luxembourg.

Italiano :

Omaggio ai caduti del Nord Africa, davanti alla stele dell’AFN, presso i Monuments aux Morts, nel parco del Lussemburgo.

Espanol :

Homenaje a los muertos en África del Norte, delante de la estela AFN, en los Monuments aux Morts, en el parque de Luxemburgo.

