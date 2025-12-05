Hommage aux Morts pour la France Rue du Bassin Le Croisic

Hommage aux Morts pour la France

Rue du Bassin Mont-Esprit Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2025-12-05 17:00:00

fin : 2025-12-05

Cérémonie en hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie

Madame Michèle Quellard, Maire de la Ville du Croisic,

Monsieur Jacques Bruneau, premier adjoint au Maire et Correspondant Défense,

et le Conseil Municipal ont l’honneur de vous inviter à la cérémonie en hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie

17h Dépôt de gerbe au monument aux Morts du Mont-Esprit .

Rue du Bassin Mont-Esprit Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr

