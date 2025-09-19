Hommage aux papeteries de Turckheim Turckheim

Hommage aux papeteries de Turckheim Turckheim vendredi 19 septembre 2025.

Hommage aux papeteries de Turckheim

6 rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-19 10:00:00

fin : 2025-09-28 19:00:00

Date(s) :

2025-09-19

En parallèle des Journées du Patrimoine une série d’animations en hommage au patrimoine papetier se tiendront du 19 au 28 septembre 2025.

Expositions, cycles de conférences, démonstrations et ateliers sur la thématique du papier seront à découvrir à cette occasion.

Exposition

Politique, écononomie et finalement, patrimoine un retour sur la saga des Papeteries de Turckheim et ses liens étroits avec l’histoire de la Ville.

Du 19 au 28 septembre, 10h-19h. Entrée libre

Salle de la Décapole

Ateliers-démonstrations 20 au 28 septembre

Pour mettre la main à la pâte….à papier !

Salle de la Décapole Entrée libre

Cycles de conférences

Du papier à la papeterie, de la naissance des écritures aux tourments de la seconde guerre mondiale, retrouvez un cycle de conférences érudites.

Espace Rive Droite. Entrée libre

Vendredi 19 septembre 20h L’histoire des Papeteries Schwindenhammer et Scherb, par Benoît Schlussel

Samedi 20 septembre 20h La naissance des écritures et évolution des outils et supports des écritures Par Valérie Merli

Lundi 22 septembre 20h Conférence-débat avec les anciens employés des papeteries Par Benoît Schlussel et d’anciens papetiers

Mardi 23 septembre 20h Le papier avant l’industrie Le Papier, des premières machines à l’industrie lourde Par Bertrand Magar

Vendredi 26 septembre 20h L’histoire du papier, de l’écrit et présentation du métier de relieur Par Virginie Kubler-Sutter .

6 rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 73 04 magali.paillier@turckheim.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Hommage aux papeteries de Turckheim Turckheim a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme de Colmar