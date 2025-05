Hommage aux soldats de la 90e Division US – Le Plessis-Lastelle, 8 juin 2025 10:45, Le Plessis-Lastelle.

Manche

Hommage aux soldats de la 90e Division US Route de Beaucoudray Le Plessis-Lastelle Manche

Début : 2025-06-08 10:45:00

fin : 2025-06-08 12:30:00

2025-06-08

En présence de détachements militaires américains et allemands et de familles de vétérans, venez participer à la cérémonie en hommage aux hommes de la 90ème Division d’Infanterie US tombés pour la capture du Mont Castre et la libération du Plessis-Lastelle.

Route de Beaucoudray

Le Plessis-Lastelle 50250 Manche Normandie +33 6 62 12 29 09 levaufre.christian@neuf.fr

English : Hommage aux soldats de la 90e Division US

In the presence of American and German military detachments and veterans’ families, join us for the ceremony in tribute to the men of the 90th US Infantry Division who fell in the capture of Mont Castre and the liberation of Plessis-Lastelle.

German :

Nehmen Sie in Anwesenheit von amerikanischen und deutschen Militäreinheiten und Familien von Veteranen an der Zeremonie zu Ehren der Männer der 90. US-Infanteriedivision teil, die bei der Eroberung von Mont Castre und der Befreiung von Plessis-Lastelle gefallen sind.

Italiano :

Alla presenza dei distaccamenti militari americani e tedeschi e delle famiglie dei veterani, partecipate alla cerimonia in onore degli uomini della 90ª Divisione di fanteria statunitense caduti nella cattura di Mont Castre e nella liberazione di Plessis-Lastelle.

Espanol :

En presencia de destacamentos militares estadounidenses y alemanes y de las familias de los veteranos, venga a participar en la ceremonia de homenaje a los hombres de la 90ª División de Infantería estadounidense caídos en la toma de Mont Castre y la liberación de Plessis-Lastelle.

