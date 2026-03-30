HOMMAGE AUX VACHES ! Félines-Minervois

HOMMAGE AUX VACHES !

Bibliothèque Félines-Minervois Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-04-04

Exposition de gravures signées Viviane Dautais, entièrement dédiée à la vache, animal symbole de douceur, de force et de ruralité. L’artiste propose une série d’œuvres où textures, couleurs et traits gravés révèlent la personnalité et la présence de cet animal familier.

Vernissage samedi 4 avril à 11h

La Bibliothèque de Félines‑Minervois présente une exposition originale consacrée aux gravures de **Viviane Dautais**, artiste dont le travail explore la relation intime entre l’humain, l’animal et le paysage rural. À travers une série d’œuvres dédiées à la vache, l’exposition rend hommage à cet animal emblématique, souvent associé à la douceur, à la patience et à la force tranquille.

Les gravures de Viviane Dautais se distinguent par un travail minutieux sur la matière, les textures et les contrastes. Chaque pièce révèle une approche sensible, où la vache devient tour à tour muse, symbole et présence familière. Les couleurs, les lignes et les compositions invitent à regarder autrement cet animal du quotidien, en soulignant sa beauté, sa dignité et son rôle dans l’imaginaire rural.

L’exposition s’ouvre par un **vernissage** convivial, permettant de rencontrer l’univers de l’artiste et d’échanger autour de son travail. Elle se poursuit jusqu’au **17 mai**, incluant le jour de bulles , moment festif porté par le Club Félinois du Livre.

Accessible aux horaires habituels de la bibliothèque, cette exposition s’adresse à tous amateurs d’art, curieux, familles et amoureux du monde rural. Elle offre une parenthèse artistique chaleureuse, ancrée dans l’identité du village et portée par une démarche culturelle locale.

3 bonnes raisons

– Une immersion artistique autour d’un animal emblématique du monde rural.

– Des gravures expressives et accessibles, révélant un travail sensible et poétique.

– Une exposition portée par la bibliothèque et le Club Félinois du Livre, ancrée dans la vie culturelle du village. .

Bibliothèque Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie clubfelinoisdulivre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An exhibition of engravings by Viviane Dautais, entirely dedicated to the cow, an animal symbolizing gentleness, strength and rurality. The artist presents a series of works in which textures, colors and engraved lines reveal the personality and presence of this familiar animal.

Opening: Saturday April 4, 11 a.m

L’événement HOMMAGE AUX VACHES ! Félines-Minervois a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC