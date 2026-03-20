Hommage en chansons aux défunts décédés dans l’isolement Cimetière Miséricorde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-07 10:30 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

L’association de l’Ombre à la Lumière vous propose d’assister à une cérémonie d’hommage aux défunts morts dans la rue ou esseulés de la société. La chorale Au Clair de la Rue, créée par des « Gars de la Rue », accompagnera en chansons la cérémonie. Un évènement qui sera l’occasion de mettre en lumière les inégalités sociales, qui perdurent jusque dans la mort. Hommage organisé par l’association de l’Ombre à la Lumière et la chorale Au Clair de la Rue

Cimetière Miséricorde Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 41 93 86



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