Hommage pour Marie et Mathias 9ème édition LES TRINITAIRES Metz

Hommage pour Marie et Mathias 9ème édition

LES TRINITAIRES 12 rue des Trinitaires Metz Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-11-13 14:00:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Un hommage à Marie Lausch et Mathias Dymarski, victimes des attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan, aura lieu place Jeanne d’Arc et aux Trinitaires.

Les fonds collectés soutiennent les actions de l’association Marie & Mathias, en faveur des jeunes et de la paix.

Depuis 2021, elle a ainsi contribué au financement de près de 50 projets innovants.Tout public

hello@marieetmathias.fr

English :

A tribute to Marie Lausch and Mathias Dymarski, victims of the November 13, 2015 attacks at the Bataclan, will take place at Place Jeanne d’Arc and Les Trinitaires.

The funds raised support the actions of the Marie & Mathias association, in favor of young people and peace.

Since 2021, it has helped finance nearly 50 innovative projects.

German :

Auf dem Place Jeanne d’Arc und in den Trinitaires findet eine Gedenkfeier für Marie Lausch und Mathias Dymarski statt, die am 13. November 2015 Opfer der Anschläge im Bataclan wurden.

Die gesammelten Gelder unterstützen die Aktionen des Vereins Marie & Mathias, die sich für Jugendliche und den Frieden einsetzen.

Seit 2021 hat sie so zur Finanzierung von fast 50 innovativen Projekten beigetragen.

Italiano :

Un omaggio a Marie Lausch e Mathias Dymarski, vittime degli attentati al Bataclan del 13 novembre 2015, si terrà in Place Jeanne d’Arc e Les Trinitaires.

I fondi raccolti sostengono le azioni dell’associazione Marie & Mathias, a favore dei giovani e della pace.

Dal 2021, ha contribuito a finanziare quasi 50 progetti innovativi.

Espanol :

En la plaza Jeanne d’Arc y Les Trinitaires se rendirá homenaje a Marie Lausch y Mathias Dymarski, víctimas de los atentados del Bataclan del 13 de noviembre de 2015.

Los fondos recaudados apoyan las acciones de la asociación Marie & Mathias, a favor de los jóvenes y la paz.

Desde 2021, ha contribuido a financiar cerca de 50 proyectos innovadores.

