HOMMAGE STARMANIA Vias

HOMMAGE STARMANIA Vias vendredi 20 février 2026.

HOMMAGE STARMANIA

41 Avenue de Béziers Vias Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Starmania, la célèbre comédie musicale créée en 1979 par Michel Berger et Luc Plamandon explore les dérives d’un monde dominé par le star-système.

Dans ce monde futuriste, le pouvoir passe par les projecteurs. Un univers où chacun veut briller, quitte à s’y perdre.

Stars, politiciens, rebelles, tous cherchent à exister aux yeux des autres.

Starmania, la célèbre comédie musicale créée en 1979 par Michel Berger et Luc Plamandon explore les dérives d’un monde dominé par le star-système.

Dans ce monde futuriste, le pouvoir passe par les projecteurs. Un univers où chacun veut briller, quitte à s’y perdre.

Stars, politiciens, rebelles, tous cherchent à exister aux yeux des autres.

Même les Étoiles Noires, ce groupe de marginaux qui se soulève contre l’ordre établi, ne sont pas épargnés par l’obsession de la célébrité.

Leur meneuse, Sadia, incarne cette contradiction. Tout en prônant la rébellion et le refus du système, elle cherche aussi à être vue et reconnue.

Au guichet Horaires

Lundi de 13h30 à 17h,

Mardi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h,

Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,

Jeudi de 13h30 à 17h,

Vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.

Samedi et dimanche 2 h avant le spectacle

Billetterie fermée les lundis après-midi suivant un spectacle

#SAISONCULTURELLE

#TEMPSFORT

#SAISONCULTURELLEVIAS .

41 Avenue de Béziers Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 47 01 89 06 billetteriespectacle@ville-vias.fr

English :

Starmania, the famous musical created in 1979 by Michel Berger and Luc Plamandon, explores the excesses of a world dominated by the star system.

In this futuristic world, power lies in the spotlight. A world where everyone wants to shine, even if it means losing their way.

Stars, politicians and rebels all seek to exist in the eyes of others.

German :

Starmania, das berühmte Musical, das 1979 von Michel Berger und Luc Plamandon uraufgeführt wurde, erforscht die Auswüchse einer Welt, die vom Starsystem beherrscht wird.

In dieser futuristischen Welt geht die Macht über die Scheinwerfer. Ein Universum, in dem jeder glänzen will, selbst auf die Gefahr hin, sich darin zu verlieren.

Stars, Politiker, Rebellen, alle versuchen, in den Augen der ander

Italiano :

Starmania, il famoso musical creato nel 1979 da Michel Berger e Luc Plamandon, esplora gli eccessi di un mondo dominato dallo star system.

In questo mondo futuristico, il potere si esercita attraverso i riflettori. Un mondo in cui tutti vogliono brillare, anche a costo di perdere la strada.

Stelle, politici e ribelli cercano di esistere agli occhi degli altri.

Espanol :

Starmania, el famoso musical creado en 1979 por Michel Berger y Luc Plamandon, explora los excesos de un mundo dominado por el star system.

En este mundo futurista, el poder se ejerce a través de los focos. Un mundo en el que todos quieren brillar, aunque eso signifique perder el norte.

Estrellas, políticos y rebeldes, todos buscan existir a los ojos de los demás.

L’événement HOMMAGE STARMANIA Vias a été mis à jour le 2025-09-13 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE