HOMMAGE Week-end d’ouverture Sévigné 2026 Château de Grignan Grignan
HOMMAGE Week-end d’ouverture Sévigné 2026 Château de Grignan Grignan samedi 7 février 2026.
HOMMAGE Week-end d’ouverture Sévigné 2026
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-08 17:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Lancement de l’année Sévigné, à l’occasion de la date anniversaire de sa naissance il y a 400 ans, le 05 février 1626.
.
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 55 leschateaux@ladrome.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : TRIBUTE Opening weekend of the 2026 Sévigné year
Launch of the Sévigné year, on the occasion of the anniversary of her birth 400 years ago, on February 5, 1626.
L’événement HOMMAGE Week-end d’ouverture Sévigné 2026 Grignan a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes