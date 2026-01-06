HOMMAGE Week-end d’ouverture Sévigné 2026 Château de Grignan Grignan

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme

Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-08 17:00:00

2026-02-07

Lancement de l’année Sévigné, à l’occasion de la date anniversaire de sa naissance il y a 400 ans, le 05 février 1626.
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 55  leschateaux@ladrome.fr

English : TRIBUTE Opening weekend of the 2026 Sévigné year

Launch of the Sévigné year, on the occasion of the anniversary of her birth 400 years ago, on February 5, 1626.

