Homme femme mode d’emploi le gars La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Homme femme mode d’emploi le gars

Samedi 8 novembre 2025 à partir de 19h15. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 19:15:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Une comédie sur la vie de couple et les relations homme-femme… cette fois-ci vue par un homme !

Savez-vous pourquoi les hommes ne peuvent faire qu’une seule chose à la fois ?

Pourquoi les femmes ont tant de mal à faire un créneau ?

Pourquoi les femmes pensent à voix haute ?

Pourquoi les hommes veulent du sexe et les femmes du romantisme ?



Vous aurez la réponse en venant découvrir cette comédie sur les petits travers du couple avec ses situations drôles et amusantes !…pour enfin comprendre le langage de l’autre ! .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A comedy about married life and male-female relationships? this time as seen by a man!

German :

Eine Komödie über das Leben in einer Ehe und die Beziehungen zwischen Mann und Frau diesmal aus der Sicht eines Mannes!

Italiano :

Una commedia sulla vita matrimoniale e sui rapporti uomo-donna, questa volta visti con gli occhi di un uomo!

Espanol :

Una comedia sobre la vida matrimonial y las relaciones entre hombres y mujeres… ¡esta vez vista a través de los ojos de un hombre!

L’événement Homme femme mode d’emploi le gars Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme d’Aix en Provence