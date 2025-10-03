HOMME-S- INTEGRE-S- UNE PROMESSE A TENIR – SALLE DES FETES Fontes

HOMME-S- INTEGRE-S- UNE PROMESSE A TENIR – SALLE DES FETES Fontes vendredi 3 octobre 2025.

HOMME-S- INTEGRE-S- UNE PROMESSE A TENIR Début : 2025-10-03 à 20:30. Tarif : – euros.

Un récit attachant qui nous emmène au « pays des Hommes Intègres »Deux hommes, intimement liés par leurs trajectoires de vie, se confient dans deux récits indépendants : un Français, un Burkinabé.Une promesse à tenir en est le premier volet, point de vue européen porté par Thierry Combe. Celui-ci nous invite à revivre son immersion de jeune professeur au Burkina Faso. Entre découvertes et déconvenues, matchs de foot et rites initiatiques, il convoque, 20 ans après, des souvenirs et figures du passé, autant d’échos à l’actualité du « Pays des Hommes Intègres ». Un premier récit tour à tour amusant, tendre et poignant…Le deuxième récit, burkinabé, porté par Helton Schadrak Tiendrebeogo, sera créé en 2025. SILLON DÉGUSTAIT ?!L’association Africaa vous propose une buvette, avant et après la représentation. Pour les plus gourmands, nous vous invitons à déguster un poulet Yassa, servi dès 19h30. Accueil dès 19h Poulet Yassa 12€ – Version végé 10€ / Boisson en susNouveauté cette Saison… Apportez votre assiette et vos couverts pour une démarche plus vertueuse !Réservation conseillée, nombre de places limité >> https://www.helloasso.com/associations/africaa/evenements/repas-senegalais-dans-le-cadre-du-spectacle-homme-s-integre-s

SALLE DES FETES 2 RUE PAUL BERT 34320 Fontes 34