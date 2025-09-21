Hommes et Femmes, Princes et Barons du moyen-âge Radio-Musée Galletti Saint-Maurice-de-Rotherens
Hommes et Femmes, Princes et Barons du moyen-âge Radio-Musée Galletti Saint-Maurice-de-Rotherens dimanche 21 septembre 2025.
Chaque atelier gratuit jusqu’à 12 ans. De 12 à 18 ans : 6 euros. Adulte : 8 euros. Les deux ateliers : 12 à 18 ans, 10 euros. Adulte 14 euros.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00
Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00
Le paléoanthropologue Jean-Jacques Millet, vous propose deux ateliers : Le matin à 10h Hommes et Femmes, Peuple du Moyen-Age de l’avant Pays.
L’Après-midi à 14h30 : Princes et Barons du Moyen-Age.
RENDEZ-VOUS DEVANT LE RADIO-MUSEE GALLETTI
Radio-Musée Galletti 95 route Galletti, 73240 Saint-Maurice-de-Rotherens, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Maurice-de-Rotherens 73240 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0476317638 http://www.radio-musee-galletti.com Ancien presbytère aménagé pour le radio-musée Galletti, pionnier de la TSF. Film retraçant la vie et l’œuvre de Galletti, Histoire de la T.S.F, de la radio, du téléphone. Les pieds sur terre Histoire de Saint-Maurice de Rotherens, le patois, la flore, la faune… accessible à tout public
