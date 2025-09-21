Hommes et Femmes, Princes et Barons du moyen-âge Radio-Musée Galletti Saint-Maurice-de-Rotherens

Hommes et Femmes, Princes et Barons du moyen-âge Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h30 Radio-Musée Galletti Savoie

Chaque atelier gratuit jusqu’à 12 ans. De 12 à 18 ans : 6 euros. Adulte : 8 euros. Les deux ateliers : 12 à 18 ans, 10 euros. Adulte 14 euros.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Le paléoanthropologue Jean-Jacques Millet, vous propose deux ateliers : Le matin à 10h Hommes et Femmes, Peuple du Moyen-Age de l’avant Pays.

L’Après-midi à 14h30 : Princes et Barons du Moyen-Age.

RENDEZ-VOUS DEVANT LE RADIO-MUSEE GALLETTI

Radio-Musée Galletti 95 route Galletti, 73240 Saint-Maurice-de-Rotherens, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Maurice-de-Rotherens 73240 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0476317638 http://www.radio-musee-galletti.com Ancien presbytère aménagé pour le radio-musée Galletti, pionnier de la TSF. Film retraçant la vie et l’œuvre de Galletti, Histoire de la T.S.F, de la radio, du téléphone. Les pieds sur terre Histoire de Saint-Maurice de Rotherens, le patois, la flore, la faune… accessible à tout public

