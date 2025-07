Homme(s) Intègre(s) ? Récit 2 : Une expérience à vivre Festival Chalon dans la rue Chalon-sur-Saône

Festival Chalon dans la Rue – IN https://www.chalondanslarue.com/prog2025/homme-s-integre-s-une-experience-a-vivre/207

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-17T22:00:00 – 2025-07-17T23:15:00

Fin : 2025-07-19T22:00:00 – 2025-07-19T23:15:00

Deux hommes intimement liés par leurs trajectoires de vie se racontent dans deux récits indépendants : un français, un burkinabé. Deux histoires comme un moyen d’interroger la coopération, la réciprocité et … l’amitié !

« Une expérience à vivre », le second récit porté par Helton Schadrak TIENDREBEOGO nous plonge dans la vie d’un jeune burkinabé parsemée d’obstacles et de défis. Entre mâchoires de crocodiles, bouillie magique et deuils à faire, on y découvrira que les petites choses peuvent avoir de grandes conséquences, que toutes les difficultés peuvent être surmontées et que nos histoires de vie sont entrelacées.

Le premier récit français, « Une promesse à tenir », porté par Thierry Combe a été créé en 2024.

Festival Chalon dans la rue Chalon sur Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « laure.blanchet@pockettheatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0769727042 »}] https://www.pockettheatre.fr/copie-de-homme-s-int%C3%A8gre-s

POCKET THEATRE / Thierry Combe theatre récit