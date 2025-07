Homme(s) Intègre(s) ? Récits 1 + 2 Maison d’Emmanuelle Voiteur

Homme(s) Intègre(s) ? Récits 1 + 2 Maison d'Emmanuelle Voiteur mardi 22 juillet 2025.

Homme(s) Intègre(s) ? Récits 1 + 2 Mardi 22 juillet, 18h30 Maison d’Emmanuelle Jura

https://www.pockettheatre.fr/contact

Début : 2025-07-22T18:30:00 – 2025-07-22T22:30:00

Fin : 2025-07-22T18:30:00 – 2025-07-22T22:30:00

Deux hommes intimement liés par leurs trajectoires de vie se racontent dans deux récits indépendants : un français, un burkinabé. Deux histoires comme un moyen d’interroger la coopération, la réciprocité et … l’amitié !

« Une promesse à tenir », le premier récit porté par Thierry Combe, nous invite à revivre son immersion de jeune professeur coopérant au Burkina Faso. Entre découvertes et déconvenues, matchs de foot et rites initiatiques, il convoque, 20 ans plus tard, des souvenirs et figures du passé, autant d’échos à l’actualité dramatique du Pays des Hommes Intègres.

Un premier récit tour à tour amusant, tendre et poignant.

« Une expérience à vivre », le second récit porté par Helton Schadrak TIENDREBEOGO nous plonge dans la vie d’un jeune burkinabé parsemée d’obstacles et de défis. Entre mâchoires de crocodiles, bouillie magique et deuils à faire, on y découvrira que les petites choses peuvent avoir de grandes conséquences, que toutes les difficultés peuvent être surmontées et que nos histoires de vie sont entrelacées.

Maison d'Emmanuelle 14, rue du chalet voiteur Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté

POCKET THEATRE / Thierry Combe theatre récit