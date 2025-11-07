Homo Deus Belfort

Des êtres augmentés arrivent sur scène. Sont-ils humains, marionnettes ou issus de l’IA ? L’homme crée l’immortalité, le voyage dans le temps et l’espace.

Imaginez votre cerveau en données, voyageant dans les métavers, l’espace, le temps ou intégré à des robots boostés à l’IA. HOMO DEUS confronte l’homo sapiens à un avenir possible, questionnant la condition humaine, notre rapport à la nature, la technologie et les évolutions transhumanistes.

Qu’est-ce qui définit l’humain ? Comment les améliorations transhumanistes affectent-elles notre identité ? HOMO DEUS crée un spectacle où musique électronique et rap rencontrent marionnettes dans une expérience immersive, avec mapping et tracking vidéo pour un univers visuel inédit. .

