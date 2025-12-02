Homo lunaticus ou le jardin de lune Yzeurespace Yzeure

Homo lunaticus ou le jardin de lune

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier

Début : 2025-12-02 19:00:00

fin : 2025-12-02

2025-12-02

Inspirés par la fantaisie des carnets de voyage du professeur imaginaire Schmetterling, les Dakôté accompagneront petits et grands à la recherche d’authentiques traces lunaires laissées sur Terre il y a des milliards d’années.

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 80 billetterie.culture@ville-yzeure.com

English :

Inspired by the whimsical travel diaries of the imaginary Professor Schmetterling, the Dakôté will accompany young and old on their search for « authentic » lunar traces left on Earth billions of years ago.

German :

Inspiriert von der Fantasie der Reisetagebücher des imaginären Professors Schmetterling, begleiten die Dakôté Kinder und Erwachsene auf der Suche nach « authentischen » Mondspuren, die vor Milliarden von Jahren auf der Erde hinterlassen wurden.

Italiano :

Ispirandosi agli stravaganti diari di viaggio dell’immaginario professor Schmetterling, l’équipe di Dakôté accompagnerà grandi e piccini alla ricerca di tracce « autentiche » della Luna lasciate sulla Terra miliardi di anni fa.

Espanol :

Inspirándose en los caprichosos diarios de viaje del imaginario Profesor Schmetterling, el equipo Dakôté acompañará a grandes y pequeños en su búsqueda de « auténticas » huellas de la Luna dejadas en la Tierra hace miles de millones de años.

