Homo Vulcanicus Centre hospitalier Edouard Toulouse Marseille 15e Arrondissement

Homo Vulcanicus

Vendredi 6 février 2026 à partir de 20h. Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Homo Vulcanicus la grande conférence volcanique est un spectacle théâtral qui a pour matière de départ l’élément volcan et un couple de célèbres volcanologues décédés en 1991 sur les pentes du mont Unzen au Japon Katia et Maurice Krafft.

Deux personnages enthousiastes et passionnés, un conférencier et une conférencière, tentent de réveiller des forces en puissances, ancestrales et en chacun·e de nous. Quand les portes entre les mondes et les espaces temps sont ouvertes, quand la puissance volcanique est déclarée, les fantômes de Katia et Maurice Krafft adorent prendre possession de leurs corps et intervenir. Les apparitions peuvent même prendre différentes formes… jusqu’à faire parler les éléments eux-mêmes. .

Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Homo Vulcanicus: la grande conférence volcanique is a theatrical show based on the volcanic element and a couple of famous volcanologists who died in 1991 on the slopes of Mount Unzen in Japan: Katia and Maurice Krafft.

L’événement Homo Vulcanicus Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille