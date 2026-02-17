Homologation de futurs chiens cynothérapeutes Salle Claude Augier Montendre

Homologation de futurs chiens cynothérapeutes Salle Claude Augier Montendre dimanche 8 mars 2026.

Homologation de futurs chiens cynothérapeutes

Salle Claude Augier Rue de Saint Pierre Montendre Charente-Maritime

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

adhésion annuelle + homologation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 13:30:00
fin : 2026-04-25 18:30:00

Date(s) :
2026-03-08 2026-04-25 2026-09-20

Homologation de futurs chiens cynothérapeutes
  .

Salle Claude Augier Rue de Saint Pierre Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 15 36 09  nos.amis.toutoutherapeutes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Certification of future dog therapists

L’événement Homologation de futurs chiens cynothérapeutes Montendre a été mis à jour le 2026-02-17 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge