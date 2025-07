HONDA ROMANCE, VIMALA PONS Opéra de Rennes Rennes

Un corps en chute libre, une pensée en mille éclats. Une création haletante traversée à grande allure par 200 émotions, qui repousse les frontières du stand-up, de la musique et de la transe.

Performance physique et méditation hallucinée de Vimala Pons, traversée par une partition musicale lyrique envoûtante, _Honda Romance_ interroge notre rapport au temps et aux émotions, modifié à l’ère des réseaux sociaux et du numérique. 200 émotions traversent la scène, sans hiérarchie, sans filtre.

Comment naissent-elles ? Que disent-elles de nous ? Vimala Pons incarne, à vitesse réelle, le flux inarrêtable et non-hiérarchisé de la pensée. Une traversée haletante où le corps devient territoire d’expérimentation et électrise l’espace.

Début : 2025-11-21T21:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-22T19:15:00.000+01:00

Opéra de Rennes Place de la Mairie 35000 rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine