Honda Romance – Vimala Pons – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-10 20:00 – 21:15

9 € à 25 € Billetterie :- lelieuunique.com- au Lieu Unique, quai Ferdinand-Favre à Nantes, du mardi au samedi de 12h à 19h – 02 40 12 14 34 Tout public

Théâtre. Après « Le Périmètre de Denver » en 2022, Vimala Pons revient avec « Honda Romance », une chevauchée sensorielle où la performeuse devient philosophe et les émotions, matière à penser. Poursuivant sa recherche sur l’équilibre (ou plutôt sur ce qui le menace), elle ouvre un nouveau dialogue avec la gravité qui devient ici la métaphore de notre instabilité émotionnelle. Aujourd’hui, l’émotion est au cœur de tout : les réseaux sociaux la monétisent, le marketing politique l’oriente et les intelligences artificielles l’analysent en temps réel. Elle devient une ressource à exploiter. Vimala Pons élabore une réponse singulière : un passage en revue de 200 émotions et une partition musicale pour dix interprètes. Nourrie par l’ancienne théorie des humeurs d’Hippocrate et les écrits de Germaine de Staël, l’artiste se fait « humoriste » au sens archaïque du terme, à savoir être gouverné par ses humeurs, sujet à des variations affectives imprévisibles. Honda Romance devient alors un véritable cas d’étude : une table d’anatomie où les états mentaux se transforment en sons et en gestes, révélant les liens entre les affections de l’âme, la technologie et les dynamiques du mouvement. Sur les compositions musicales de Tsirihaka Harrivel et Rebeka Warrior se déploie une chorégraphie pour 10 performeurs, un ballet sensible, cruel et nostalgique. Durée : 1h15 Tout public à partir de 14 ans Représentations :du 10 au 12 décembre 2025 à 20h Rencontre avec l’équipe artistique jeudi 11 décembre à l’issue de la représentation.

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/