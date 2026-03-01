Honey B w/ DJ Asli Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Honey B w/ DJ Asli

Vendredi 27 mars 2026 de 23h30 à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Début : 2026-03-27 23:30:00

fin : 2026-03-27 03:30:00

2026-03-27

Where sweetness meets Heat Honey B, c’est une soirée pensée comme une expérience sensorielle et collective. Un espace où les rythmes chauds rencontrent une esthétique douce, où l’énergie du dancefloor se mélange à une direction artistique soignée.







Notre ADN repose sur un contraste assumé la douceur dans l’accueil, la chaleur dans la vibe.







Notre intention est claire créer un terrain d’expression libre autour des cultures urbaines, afro, caribéennes… On y retrouve des DJ sets puissants, de la musique live, des influences amapiano, dancehall, shatta, hip hop, baile et afro sounds — avec une ligne directrice faire bouger, connecter, relâcher la pression. Honey B, c’est aussi un état d’esprit inclusif, stylé, vivant. On valorise les personnalités, les looks, l’attitude, la danse, le lâcher-prise.





Chaque édition est construite comme un rendez-vous de communauté, pas juste une date de plus dans un agenda.





L’expérience est pensée autour des 5 sens le son qui frappe, la lumière qui capte l’œil, les textures visuelles et matières, les parfums d’ambiance, et cette sensation physique du rythme dans le corps. Douce en surface. Brûlante sur le dancefloor.





A la soirée, s’ajoute la présence essentielle de musiciens live elle apporte une dimension organique et physique absente d’un simple DJ set. Leurs interventions (percussions, instruments) créent du relief, renforcent le lien avec le public et introduisent de l’imprévu. Cette hybridation DJ + musiciens ancre l’identité de l’événement (sonorités afro/caribéennes) et est un moteur central d’engagement, d’intensité et de mémorisation.







DJ Asli

ASLI est une DJ et producer urbaine au style vibrant, mêlant afro, dancehall Shatta, Amapiano R&B et Afro house. Sa signature une énergie solaire, puissante et instinctive. Danseuse, elle construit chacun de ses sets comme une chorégraphie sonore, où le rythme, la musicalité et le mouvement ne font qu’un. Ce lien unique avec la danse donne à ses performances une intensité naturelle qui embarque instantanément le public.







Ancienne hôtesse de l’air, elle a troqué les vols long-courriers pour une carrière artistique qui la mène aujourd’hui entre la France, le Portugal et Londres. Elle enflamme clubs, festivals, soirées et événements de danse grâce à sa présence scénique, sa sensibilité et sa capacité à créer une connexion réelle avec son audience.







ASLI affirme aussi son univers à travers ses concepts: Deep Motion 360, une expérience immersive mêlant musique, stylisme, mouvement et découverte artistique ; et Honey B, sa propre soirée, pensée comme un espace de liberté, de sensualité et d’énergie pure.







Son intention est simple transmettre son soleil intérieur. A chaque performance, Asli veut faire ressentir, faire vibrer et offrir une expérience authentique, moderne et profondément vivante.









Le Makeda, salle de concert festive, bienveillante et engagée .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com

English :

Where sweetness meets Heat Honey B is an evening designed as a collective sensory experience.

