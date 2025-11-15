Honfleur fait sa dictée ! Honfleur

Honfleur fait sa dictée !

Quai de la Tour Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-11-15 14:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Honfleur fait sa dictée sur un texte de Jean-Pierre Colignon

Ouvert à tous dès 12 ans, inscription sur place à 14h30

Organisé par le Service Evènements Culturels Direction Culture et Musées de la Ville

Cadet 12/14 ans (correspond au collège) sont uniquement noté sur le 1er paragraphe mais le candidat peut continuer la dictée.

Junior 15/17 ans (correspond au lycée) sont uniquement noté sur les 2 premiers paragraphes mais le candidat peut continuer la dictée.

Adulte amateur (18 ans et +) candidat n’ayant aucun lien avec les métiers de l’écriture.

Adulte professionnel (18 ans et +) candidat ayant une activité en lien avec l’écriture ou l’enseignement (professeurs, auteurs, journalistes…)

Champion (18 ans et +) candidat étant reconnu dans cette catégorie, ne s’adresse qu’à ceux ayant fait moins de 5 fautes aux dictées de Colignon

Inscription sur place le jour J à 14h30, le candidat reçoit une copie dans sa catégorie et est enregistré sous un numéro, les copies restent anonymes, sauf lors de la remise des prix aux candidats lauréats, le nombre de fautes n’est pas annoncé au public, sauf pour les 3 lauréats de la catégorie champion.

Ouvert à tous (dès 12 ans) .

Quai de la Tour Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 88 00 ejouan@ville-honfleur.fr

English :

Honfleur takes dictation on a text by Jean-Pierre Colignon

German :

Honfleur macht sein Diktat zu einem Text von Jean-Pierre Colignon

Italiano :

Honfleur prende la dettatura di un testo di Jean-Pierre Colignon

Espanol :

Honfleur toma el dictado de un texto de Jean-Pierre Colignon

