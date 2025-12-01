HONORÉ DAUMIER, LA LIBERTÉ DE LA PRESSE ET L’HUMOUR REVENDIQUÉS ESPACE CINÉMUZ Fonsorbes

ESPACE CINÉMUZ 2 Rue des Écoles Fonsorbes Haute-Garonne

Début : 2025-12-13 10:15:00

fin : 2025-12-13 11:30:00

2025-12-13

Venez assister à cette conférence sur cet artiste aux multiples facettes!

Honoré Daumier (1808-1879) est un artiste multiple, à la fois peintre, sculpteur et dessinateur de presse hors pair.

Bien connu pour ses caricatures politiques et sociales acerbes, emplies de gravité ou d’humour selon le thème abordé, il est aussi l’auteur de tableaux marquants comme la fameuse

Blanchisseuse du musée d’Orsay, mais aussi de sculptures qu’admirait son contemporain Auguste Rodin.

Ses œuvres, souvent censurées, participent à la longue conquête de la liberté de la presse…

Conférencière Françoise Cognet .

ESPACE CINÉMUZ 2 Rue des Écoles Fonsorbes 31470 Haute-Garonne Occitanie archives@fonsorbes.fr

English :

Join us for a talk on this multi-faceted artist!

German :

Kommen Sie zu diesem Vortrag über den vielseitigen Künstler!

Italiano :

Partecipate alla conferenza su questo artista poliedrico!

Espanol :

Asista a esta conferencia sobre este artista polifacético

