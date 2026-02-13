HONORER LE VIVANT, Bibliothèque de la Cité, Genève

HONORER LE VIVANT Jeudi 19 février, 19h00 Bibliothèque de la Cité

« Gratuit »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T19:00:00+01:00 – 2026-02-19T20:30:00+01:00

Fin : 2026-02-19T19:00:00+01:00 – 2026-02-19T20:30:00+01:00

HONORER LE VIVANT

rencontre avec Edmond Dounias, ethnobiologiste et Claude Barras, réalisateur

Cette soirée vous invite à découvrir et saluer l’incroyable complexité des liens tissés entre les hommes et les natures et des modes de vie qui en découlent. Il sera question de la préservation de forêt tropicale et des peuples autochtones de Bornéo qui ont développé une relation privilégiée avec cet écosystème en péril

Edmond Dounias est ethnobiologiste à l’Institut de Recherche pour le Développement (https://www.ird.fr), co-fondateur du groupe de recherche et de plaidoyer sur l’éducation chez les peuples chasseurs-cueilleurs (https://www.hg-edu.org), et membre de la plateforme mondiale sur les systèmes alimentaires des peuples autochtones (https://www.fao.org/indigenous-peoples/secretariats/global-hub/fr).

modération : Laurence Difélix, journaliste (RTS)

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « http://www.bm-geneve.ch/agenda »}] [{« link »: « https://www.ird.fr »}, {« link »: « https://www.hg-edu.org »}, {« link »: « https://www.fao.org/indigenous-peoples/secretariats/global-hub/fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/

rencontre avec Edmond Dounias, ethnobiologiste et Claude Barras, réalisateur

Ed. Dounias