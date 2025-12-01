HOOP DREAMS – L’expo gratuite et immersive autour du basket HOOP DREAMS PARIS

Après deux éditions remarquées en 2019 et 2021, Trajectoire Studio, le studio de création parisien autour du sport, revient du 11 au 14 décembre, dans le 11ème à Paris, avec une nouvelle exposition majeure dédiée à la culture basketball : HOOP DREAMS, un événement artistique, immersif, gratuit, ouvert à tous.

Sur 1 000 m² et deux étages en plein cœur de Paris, l’exposition mettra à l’honneur plus de 25 artistes contemporains, designers, plasticiens et artistes, tous réunis autour d’un même terrain de jeu : le basketball, et plus précisément le panier de basket, comme espace de création, de performance et d’expression collective. Parmi les artistes présents : Mallory Tolcher, Charles Pétillon, Julien Boudet, Laurent Perbos, Hall Haus, Jérémie Nassir (Trajectoire Studio), Johanna Tordjman, Rero, Fifou, Cyril Lancelin, Mohammad Jamshidi, Vital Lainé, Thomas Segaud, Waiting for ideas, David Bruce, et de nombreux autres…

Du jeudi 11 décembre 2025 au dimanche 14 décembre 2025 :

gratuit Tout public. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-11T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-15T00:59:59+01:00

Date(s) :

HOOP DREAMS 9 PASSAGE DU CHEVAL BLANC 75011 PARIS