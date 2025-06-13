HOOVERPHONIC L’Oasis Le Mans

HOOVERPHONIC

L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 22 – 22 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 19:00:00

fin : 2026-03-22 22:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Hooverphonic, groupe belge emblématique formé en 1995, a su traverser les époques en réinventant sans cesse sa pop élégante et cinématographique. D’abord influencé par le trip-hop, il s’est rapidement distingué par un mélange raffiné de dream pop, d’arrangements orchestraux et d’électronique sophistiquée. Leur tube planétaire Mad About You (2000) a révélé au grand public leur univers envoûtant, porté par la voix de Geike Arnaert, de retour en 2020 avec l’album Hidden Stories. En près de trois décennies, Hooverphonic est devenu une référence européenne, entre mélancolie feutrée et production ciselée. .

L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement HOOVERPHONIC Le Mans a été mis à jour le 2025-06-13 par CDT72