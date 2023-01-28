HOP! Carré Saint-Médard-en-Jalles

HOP! Samedi 28 janvier 2023, 20h30 Carré Saint-Médard-en-Jalles

HOP! Samedi 28 janvier 2023, 20h30 Carré Gironde

Début : 2023-01-28T20:30:00 – 2023-01-28T22:00:00

Fin : 2023-01-28T20:30:00 – 2023-01-28T22:00:00

De chair et de mots

Deux corps longilignes s’accordent, se ponctuent, s’interrogent comme autant de mots se conjuguant à l’occasion d’une rencontre : celle de J., ancien de l’aéronautique bien décidé à s’envoler pour de bon, et de R., professeure de corps… Sur la page blanche du plateau va éclore un dialogue singulier et pluriel, alliage détonnant et joyeux, occupant tout l’espace.

Dans cette création inédite, l’élégance et la poésie de Jacques Gamblin courtisent la virtuosité et la sensibilité de Raphaëlle Delaunay, danseuse, chorégraphe et complice du comédien depuis leur premier projet commun – VIA ! *. Ensemble, ils inventent un langage commun, entre danse et théâtre, un brin absurde, toujours intelligible, dans un sans-faute émouvant.

* court-métrage consacré à Michael Jackson pour le Grand Palais (2018)

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. BUS Lianes 3 arrêt République // VOITURE Rocade sortie 8 direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville

Marc Domage