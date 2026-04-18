Hop Hop Hop Crew Balkan Fusion La Mutante Manoir de Trorozec Lannion
Hop Hop Hop Crew Balkan Fusion La Mutante Manoir de Trorozec Lannion samedi 18 avril 2026.
Hop Hop Hop Crew Balkan Fusion
La Mutante Manoir de Trorozec 8 Rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
HOP HOP HOP CREW frappe fort avec une fusion balkanique explosive taillée pour les grandes scènes et les publics en quête de sensations.
Portés par une section basse-batterie surpuissante, un accordéon enflammé et des claviers protéiformes, le saxophone et la clarinette électrisante se déchainent. Des voix, parfois percutantes, parfois hypnotiques, nous invitent à un voyage psychédélique et polyglotte aux confins de l’Europe de l’Est tantôt pour nous appeler à la fête, tantôt pour nous envoûter.
Une présence scénique qui transforme chaque concert en un tourbillon fédérateur où la danse s’impose d’elle-même et gagne chaque spectateur. Un show irrésistible et intensément vivant. .
La Mutante Manoir de Trorozec 8 Rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 69 70 28 83
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L’événement Hop Hop Hop Crew Balkan Fusion Lannion a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose