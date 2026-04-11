Hop Hop Hop Crew + HRV La Mutante Lannion

Lannion

Hop Hop Hop Crew + HRV

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:30:00

fin : 2026-04-18 00:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Balkan fusion explosive + Dj set global groove

HOP HOP HOP CREW | 20h30

Hop Hop Hop Crew frappe fort avec une fusion balkanique explosive taillée pour les grandes scènes et les publics en quête de sensations.

Portés par une section basse-batterie surpuissante, un accordéon enflammé et des claviers protéiformes, le saxophone et la clarinette électrisante se déchainent. Des voix, parfois percutantes, parfois hypnotiques, nous invitent à un voyage psychédélique et polyglotte aux confins de l’Europe de l’Est tantôt pour nous appeler à la fête, tantôt pour nous envoûter.

Une présence scénique qui transforme chaque concert en un tourbillon fédérateur où la danse s’impose d’elle-même et gagne chaque spectateur. Un show irrésistible et intensément vivant.

HRV | 18h30

Dj set global groove, indie pop

Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Hop Hop Hop Crew + HRV Lannion a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose