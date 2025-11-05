Hop Hop Hop ! Le Musée en famille Musée de Valence Valence

Hop Hop Hop ! Le Musée en famille

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-26

2025-11-05 2025-11-08 2025-11-09 2025-11-12 2025-11-15 2025-11-16 2025-11-19 2025-11-22 2025-11-23 2025-11-26 2025-11-29 2025-11-30

Le Grand Week-end en Famille se réinvente et s’étoffe tout au long du mois de novembre… Quatre semaines de visites ludiques et créatives, d’ateliers, de spectacles et d’autres surprises vous attendent au musée !



Les mercredis, samedis et dimanches.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

The Great Family Weekend is reinvented and expanded throughout November? Four weeks of fun and creative tours, workshops, shows and other surprises await you at the museum!



Wednesdays, Saturdays and Sundays.

German :

Das Große Familienwochenende erfindet sich neu und wird den ganzen November über ausgebaut? Vier Wochen voller spielerischer und kreativer Besuche, Workshops, Aufführungen und anderer Überraschungen erwarten Sie im Museum!



Mittwochs, samstags und sonntags.

Italiano :

Il Grande Weekend delle Famiglie viene reinventato e ampliato per tutto il mese di novembre? Quattro settimane di visite divertenti e creative, laboratori, spettacoli e altre sorprese vi aspettano al museo!



Mercoledì, sabato e domenica.

Espanol :

El Gran Fin de Semana Familiar se reinventa y amplía durante todo el mes de noviembre? Cuatro semanas de visitas divertidas y creativas, talleres, espectáculos y otras sorpresas le esperan en el museo



Miércoles, sábados y domingos.

