HOP(e) Kids l’Estrade Bordeaux

HOP(e) Kids Dimanche 21 décembre, 11h00, 15h00 l’Estrade Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-21T11:00:00 – 2025-12-21T12:15:00

Fin : 2025-12-21T15:00:00 – 2025-12-21T16:15:00

Hope KIDS

Imaginez une comédie musicale créée rien que pour vos bambins… et écrite sous leurs yeux !

C’est toute la magie de HOPE KIDS ✨

À chaque représentation, les enfants aident le musicien à inventer le thème musical, choisissent un lieu, et lancent ainsi une histoire totalement inédite: oui, en plus c’est interactif !

Résultat : une création unique, drôle, immersive et pleine d’émotions — une véritable comédie musicale improvisée, qui ne se rejouera jamais deux fois.

Un peu comme un Disney… mais en spectacle vivant, loin des écrans.

Un voyage musical et joyeux, où un héros pas comme les autres apprend à grandir avec espoir et imagination.

Nous avons à cœur d’accueillir tous les publics. La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite — contactez-nous pour toute question ou besoin d’accompagnement spécifique.

Parvis de Belcier, Gare de Bordeaux Saint-Jean.

Juste en face du 126 rue des Terres de Borde, 33800 Bordeaux

l’Estrade 137 rue des terres de bordes Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/hope-kids »}]

