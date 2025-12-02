HOP(E) L’AUTRE COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE l’Estrade Bordeaux

HOP(E) L’AUTRE COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE Mardi 2 décembre, 20h30 l’Estrade Gironde

Sur inscription

HOP(e) – L’autre comédie musicale improvisée

Et si la comédie musicale de vos rêves prenait vie sous vos yeux ?

Pas de script, pas de limites : juste des personnages hauts en couleur, des chansons inventées sur l’instant et une histoire que personne – pas même nous – ne connaît à l’avance.

Un musicien live, des impros folles, et une bonne dose d’émotion : voilà la recette de HOP(e).

Drôle, touchant, surprenant… Chaque soirée est une création unique. Vous ne savez pas ce qui vous attend, mais vous allez adorer.

✨ HOP(e), c’est un bond dans l’inconnu. Et vous ? Prêt.e à sauter ?

Réservez votre soirée. Chaque représentation est un moment à ne pas manquer !

OUVERTURE DES PORTES : 19h30

DÉBUT DU SPECTACLE : 20h30

l'Estrade 137 rue des terres de bordes Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine

Et si la comédie musicale de vos rêves prenait vie sous vos yeux ?