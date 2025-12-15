HOP(E) L’AUTRE COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE l’Estrade Bordeaux

HOP(E) L’AUTRE COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE Mardi 19 mai 2026, 20h30 l’Estrade Gironde

Début : 2026-05-19T20:30:00+02:00 – 2026-05-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-19T20:30:00+02:00 – 2026-05-19T22:30:00+02:00

HOP(e) – L’autre comédie musicale improvisée

Et si la comédie musicale de vos rêves prenait vie sous vos yeux ?

Pas de script, pas de limites : juste des personnages hauts en couleur, des chansons inventées sur l’instant et une histoire que personne – pas même nous – ne connaît à l’avance.

Un musicien live, des impros folles, et une bonne dose d’émotion : voilà la recette de HOP(e).

Drôle, touchant, surprenant… Chaque soirée est une création unique. Vous ne savez pas ce qui vous attend, mais vous allez adorer.

HOP(e), c’est un bond dans l’inconnu. Et vous ? Prêt.e à sauter ?

Réservez votre soirée. Chaque représentation est un moment à ne pas manquer !

OUVERTURE DES PORTES : 19h30

DÉBUT DU SPECTACLE : 20h30

l'Estrade 137 rue des terres de bordes Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine

