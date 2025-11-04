HOP(e) l’Estrade Bordeaux

HOP(e) Mardi 4 novembre, 20h30 l’Estrade Gironde

Sur inscription ou sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T20:30:00 – 2025-11-04T22:00:00

Fin : 2025-11-04T20:30:00 – 2025-11-04T22:00:00

HOP(e) – L’autre comédie musicale improvisée ! ✨

Et si la comédie musicale de vos rêves prenait vie sous vos yeux ?

Pas de script, pas de limites : juste des personnages hauts en couleur, des chansons inventées sur l’instant et une histoire que personne – pas même nous – ne connaît à l’avance !

Un musicien en live, des impros folles et une bonne dose d’émotion : voilà la recette de HOP(e).

Drôle, touchant, surprenant… Chaque soirée est une création unique. Vous ne savez pas ce qui vous attend, mais vous allez adorer !

BAR sur place (Food & Drinks) : De quoi se restaurer !

Bière blonde en pression – bière locale (Gasconia – Pessac)

Vins rouge / blanc (Bordeaux – Pays d’Oc)

Softs …

L’Estrade – Parvis de Belcier, Gare Bordeaux Saint-Jean

⏰ Ouverture des portes : 19h30 | Début du spectacle : 20h30

l’Estrade 137 rue des terres de bordes Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/hope-lautre-comedie-musicale-improvisee3 »}]

