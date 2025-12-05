HOPE POWER – LE PROJET IMAGINE – LES FOLIES BERGERE Paris

HOPE POWER – LE PROJET IMAGINE Début : 2025-12-05 à 20:00. Tarif : – euros.

FOLIES BERGERE PRÉSENTE : HOPE POWER – LE PROJET IMAGINE Hope Power 2025 – La grande soirée caritative des 15 ans de l’ONG Le Projet Imagine Le 5 décembre 2025, les Folies Bergère vibreront au rythme d’une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la solidarité et de l’espérance. Pour célébrer les 15 ans du Projet Imagine, une star internationale, montera sur scène aux côtés de nombreux artistes de renom et engagés pour un spectacle unique, puissant et porteur d’émotion. Les billets Prestige et Carré Or donnent accès à un cocktail exclusif, organisé à l’issue du show. Un moment privilégié de rencontre et de partage avec les artistes, partenaires et soutiens de l’ONG. Fondée par la journaliste et réalisatrice Frédérique Bedos, Le Projet Imagine est une ONG d’information reconnue par les Nations Unies, dédiée depuis plus de quinze ans à promouvoir un engagement citoyen, solidaire et durable à travers ses programmes éducatifs, documentaires et initiatives inspirantes. En participant à Hope Power 2025, vous soutenez concrètement les actions de l’ONG, qui donne la parole et les moyens d’agir à celles et ceux qui œuvrent pour un monde plus juste, inclusif et bienveillant. Hope Power – Ensemble, faisons grandir l’imaginaire du bien. Réservez vos places de concert pour : HOPE POWER – LE PROJET IMAGINE – LES FOLIES BERGERE Date : 5 décembre 2025

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LES FOLIES BERGERE 32, RUE RICHER 75009 Paris 75