Hopers en concert Villandraut

Hopers en concert

Salle des fêtes Villandraut Gironde

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Concert exceptionnel du groupe HOPERS, accompagné des Hurricanes, des Dynamites et de NoWayy.

Cette soirée a un objectif particulier financer l’enregistrement en studio professionnel des compositions originales des Hopers, un projet inédit et ambitieux accompagné par Denis Barthe, parrain de l’association, et l’ingénieur du son Ludovic Palabaud.

Ce projet représente une opportunité unique pour nos jeunes artistes, mais il nécessite un financement conséquent. Ce concert, dont les bénéfices seront intégralement dédiés à l’enregistrement, s’inscrit dans nos actions de soutien, complétées par une cagnotte participative Leetchi.

Buvette, pâtisserie et restauration rapide sur place. .

Salle des fêtes Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 17 50 30 contact@labandesons.fr

