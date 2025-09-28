Le flambeau de la vie 2025 Hôpital Beaujon Clichy

Le flambeau de la vie 2025 Hôpital Beaujon Clichy dimanche 28 septembre 2025.

Informations sur la course

Parcours :

Départ à 10h00 de l’Hôpital Beaujon à Clichy

Étape 1 : Hôpital Beaujon- Hôpital Bichat

Étape 2 : Hôpital Bichat- Hôpital Lariboisière

Étape 3 : Lariboisière-Hôpital Saint Louis

Arrivée entre 10h30 et 12h00 Carré de l’hôpital Saint-Louis à Paris 10ème arrondissement

Infos pratiques

L’attribution des chasubles se fera le jour même de la course. Chaque chasuble sera remise individuellement au participant concerné. Elle sera à récupérer à l’adresse :

BEAUJON, 100, boulevard du Général Leclerc, 92110 Clichy le 28 septembre 2025 entre 09h00 et 09h30.

Vous serez considérés comme autonomes entre deux points de ravitaillements, d’un point de vue vestimentaire, alimentaire et sécuritaire.

Pas de vestiaire prévu, merci de vous organiser

Retrouvez plus d’informations dans la Charte du Flambeau de la Vie disponible au moment de finaliser l’inscription !Nous avons hâte de nous retrouver nombreux pour partager ce moment inoubliable autour du don d’organes !

Dans le cadre de la « Journée mondiale de réflexion sur le don d’organes et la greffe et de reconnaissance aux donneurs »,

l’association Trans-Forme et les équipes de coordination de prélèvement d’organes et de tissus des hôpitaux de Paris AP-HP Nord organisent le dimanche 28 septembre 2025 une course symbolique et solidaire non chronométrée d’environ 10 kms entre 4 de leurs hôpitaux.

Le dimanche 28 septembre 2025

de 10h00 à 14h00

payant

+ de 18 ans : 10 €

Mineur (13 à 17 ans) : 5 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-28T10:00:00+02:00

fin : 2025-09-28T14:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-28T10:00:00+02:00_2025-09-28T14:00:00+02:00

Hôpital Beaujon 100 boulevard du Général Leclerc 92110 Clichy

https://www.trans-forme.org/