Le flambeau de la vie 2025 Hôpital Beaujon Clichy dimanche 28 septembre 2025.
Informations sur la course
Parcours :
- Départ à 10h00 de l’Hôpital Beaujon à Clichy
- Étape 1 : Hôpital Beaujon- Hôpital Bichat
- Étape 2 : Hôpital Bichat- Hôpital Lariboisière
- Étape 3 : Lariboisière-Hôpital Saint Louis
- Arrivée entre 10h30 et 12h00 Carré de l’hôpital Saint-Louis à Paris 10ème arrondissement
Infos pratiques
L’attribution des chasubles se fera le jour même de la course. Chaque chasuble sera remise individuellement au participant concerné. Elle sera à récupérer à l’adresse :
BEAUJON, 100, boulevard du Général Leclerc, 92110 Clichy le 28 septembre 2025 entre 09h00 et 09h30.
Vous serez considérés comme autonomes entre deux points de ravitaillements, d’un point de vue vestimentaire, alimentaire et sécuritaire.
Pas de vestiaire prévu, merci de vous organiser
Retrouvez plus d’informations dans la Charte du Flambeau de la Vie disponible au moment de finaliser l’inscription !Nous avons hâte de nous retrouver nombreux pour partager ce moment inoubliable autour du don d’organes !
Dans le cadre de la « Journée mondiale de réflexion sur le don d’organes et la greffe et de reconnaissance aux donneurs »,
l’association Trans-Forme et les équipes de coordination de prélèvement d’organes et de tissus des hôpitaux de Paris AP-HP Nord organisent le dimanche 28 septembre 2025 une course symbolique et solidaire non chronométrée d’environ 10 kms entre 4 de leurs hôpitaux.
Le dimanche 28 septembre 2025
de 10h00 à 14h00
payant
+ de 18 ans : 10 €
Mineur (13 à 17 ans) : 5 €
Tout public.
Hôpital Beaujon 100 boulevard du Général Leclerc 92110 Clichy
https://www.trans-forme.org/