SAMUEL BIANCHINI / RÉESPIRATION – Hôpital de la Salpêtrière Paris, 7 juin 2025, Paris.

Installation

Dans une parabole lumineuse de 1,7 mètre de diamètre, un objet textile brodé se gonfle et se dégonfle au rythme d’une respiration artificielle, créant une présence vivante et hypnotique. Cette sculpture robotique souple capte votre souffle grâce à des capteurs thermiques et un lidar, établissant un dialogue respiratoire intime avec vous.

Mais RÉESPIRATION n’est pas qu’un simple miroir : guidée par GANspire, un algorithme d’intelligence artificielle nourri de données respiratoires de personnes saines et malades, l’œuvre cherche à influencer subtilement votre propre rythme respiratoire.

Cette installation multisensorielle, où son, lumière et mouvement s’harmonisent, exploite l’empathie respiratoire – ce phénomène intuitif qui nous fait synchroniser notre souffle avec autrui. Elle devient ainsi un médiateur thérapeutique entre notre cerveau et notre respiration, ouvrant des perspectives nouvelles pour le bien-être et le soin par l’art.

Un projet né de la collaboration entre artistes et soignants du service pneumologie de la Pitié-Salpêtrière.

Samuel Bianchini est artiste et enseignant-chercheur français habilité à diriger des recherches à l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs où il dirige le groupe de recherche Reflective Interaction d’EnsadLab sur les dispositifs interactifs. Il vit et travaille à Paris.

En partenariat avec : EnsadLab, le Département R3S de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, l’Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique (ISIR), l’institut FEMTO-ST, l’Unité de recherche Connaissance, organisation et systèmes techniques (Costech), l’Unité de recherche Connaissance, organisation et systèmes techniques (Costech), la Fondation de France, la Fondation du Souffle, Atelier Montex, l’Institut Universitaire d’Ingénierie en Santé, Sorbonne Université, la Société Löwenstein Médical, l’Institut Carnot Cognition, La Chaire Beauté·s (Université PSL), la Région Île-de-France.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Hôpital de la Salpêtrière Bâtiment Gosset, 86 Boulevard de l’Hôpital 75013 RER Gare d’Austerlitz : C Métro : Saint Marcel : 5 Gare d’Austerlitz : 10 Bus : Campo-Formio / Jenner – Jeanne d’Arc : 57, 67, BUSM5 Saint-Marcel : 24, 91, N01, N02, N31 Vélib’ : Hôpital Pitié SalpêtrièreParis

Installation où l’art et la science explorent l’empathie respiratoire.