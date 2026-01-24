Hôpital et soins de proximité comment améliorer ensemble votre prise en charge ? vieille route Genouillac
L’association MarcheProSanté organise 3 réunions publiques sur le territoire des Portes de la Creuse en Marche
Objectif favoriser les échanges entre citoyens, soignants de proximité et établissements de santé
Vendredi 30 janvier 19h15 à 21h
Salle des fêtes de Châtelus-Malvaleix
Soins en accès direct rencontrez et dialoguez avec vos professionnels de santé
Vendredi 6 février
Salle des fêtes de Genouillac
Hôpital et soins de proximité comment améliorer ensemble votre prise en charge ?
Vendredi 20 février 19h15 à 21h
Salle des fêtes de Bonnat
Prendre sa santé en main avec nous, devenez acteur de votre santé
Contact marcheprosante@gmail.com
–>Marche pro santé .
marcheprosante@gmail.com
