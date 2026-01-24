Hôpital et soins de proximité comment améliorer ensemble votre prise en charge ? vieille route Genouillac

Hôpital et soins de proximité comment améliorer ensemble votre prise en charge ?

L’association MarcheProSanté organise 3 réunions publiques sur le territoire des Portes de la Creuse en Marche

Objectif favoriser les échanges entre citoyens, soignants de proximité et établissements de santé

Vendredi 30 janvier 19h15 à 21h

Salle des fêtes de Châtelus-Malvaleix

Soins en accès direct rencontrez et dialoguez avec vos professionnels de santé

Vendredi 6 février

Salle des fêtes de Genouillac

Hôpital et soins de proximité comment améliorer ensemble votre prise en charge ?

Vendredi 20 février 19h15 à 21h

Salle des fêtes de Bonnat

Prendre sa santé en main avec nous, devenez acteur de votre santé

Contact marcheprosante@gmail.com

vieille route Salle des fêtes Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine marcheprosante@gmail.com

