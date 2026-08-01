HOP’LA : À la découverte des Vins & Crémants d’Alsace Epfig
mardi 18 août 2026 · Epfig
Informations pratiques
Epfig
HOP’LA : À la découverte des Vins & Crémants d’Alsace
79 rue Sainte Marguerite Epfig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-18 16:00:00
fin : 2026-09-08 17:15:00
Date(s) :
2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29 2026-10-06 2026-10-13 2026-10-20 2026-10-27 2026-12-01 2026-12-08 2026-12-15 2026-12-22
Découvrez un domaine familial en Agriculture Biologique et Biodynamique, puis dégustez 8 Vins & Crémants d’Alsace à la découverte des grands cépages alsaciens.
Une première approche conviviale et accessible des Vins & Crémants d’Alsace du domaine familial en Agriculture Biologique et Biodynamique
Visite guidée du pressoir, de la cave et du chai à barriques
Dégustation de 8 verres* de Vins & Crémants d’Alsace, vous permettant de découvrir les
7 principaux cépages alsaciens pinot noir, crémant, sylvaner, pinot blanc, muscat, riesling, pinot gris et gewurztraminer accompagnée de mini-bretzels. .
79 rue Sainte Marguerite Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 01 58 53 vins@francisbeck.com
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English :
Discover a family-run estate dedicated to organic and biodynamic farming, then taste 8 wines and crémants from Alsace to explore the region’s great grape varieties.
L’événement HOP’LA : À la découverte des Vins & Crémants d’Alsace Epfig a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de tourisme du pays de Barr
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