Hopla Nature

11 avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Participez à un événement dédié à la découverte et à la protection de la biodiversité locale. À travers un parcours pédagogique, des animations et des rencontres avec des acteurs de la conservation, les visiteurs sont invités à mieux comprendre la nature alsacienne et les enjeux de sa préservation. Une occasion ludique et enrichissante de découvrir la faune et la flore de notre région. .

11 avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 65 65 zoo.accueil@m2a.fr

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English :

L’événement Hopla Nature Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace