Hopla Nature Mulhouse
Hopla Nature Mulhouse samedi 16 mai 2026.
Hopla Nature
11 avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16 09:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Participez à un événement dédié à la découverte et à la protection de la biodiversité locale. À travers un parcours pédagogique, des animations et des rencontres avec des acteurs de la conservation, les visiteurs sont invités à mieux comprendre la nature alsacienne et les enjeux de sa préservation. Une occasion ludique et enrichissante de découvrir la faune et la flore de notre région. .
11 avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 65 65 zoo.accueil@m2a.fr
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English :
L’événement Hopla Nature Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace