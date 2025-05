Hop’n Bloc Contest – Saint-Étienne-lès-Remiremont, 24 mai 2025 09:00, Saint-Étienne-lès-Remiremont.

Vosges

Hop’n Bloc Contest 16 rue du velodrome Saint-Étienne-lès-Remiremont Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-05-24 09:00:00

fin : 2025-05-24 23:59:00

2025-05-24

C’est parti pour notre première compétition d’escalade dans votre salle préférée ! Et pour cela, pas de demi-mesure, on attaque les choses en grand !

Un défi sportif avant tout mais également l’occasion pour nous d’ouvrir nos portes aux curieux. Avez vous déjà vécu l’ambiance d’une compétition d’escalade ? Pas d’adversaires, tout le monde se soutient même entre concurrents puisque l’objectif est le même pour tous réussir les défis proposés dans les différents blocs d’escalade. Et ça, c’est vraiment du beau spectacle.

Le tout autour d’une ambiance déjantée grâce au DJ GROSDECOEUR et à Léo thebetaspeaker

Mais aussi des défis et une tombola pour que même les spectateurs aient une chance de gagner…

Les modalités

3 vagues de qualifications

Jusqu’à 35 blocs pour vous départager de débutant à expert !

Puis 6 blocs de finale avec team Hommes et Femmes

LE PROGRAMME

9h à 17h45 Qualifications en 3 vagues

19h 20h30 Finale et podium

21h 1h Concert

Entrée gratuite pour les spectateurs, y compris pour la soirée DJ dès 21hTout public

16 rue du velodrome

Saint-Étienne-lès-Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 22 44 47

English :

It’s time for our first climbing competition in your favorite climbing gym! And we’re going all out!

A sporting challenge above all, but also an opportunity for us to open our doors to the curious. Have you ever experienced the atmosphere of a climbing competition? There are no opponents, and everyone supports each other, even between competitors, since the objective is the same for everyone: to succeed in the challenges proposed on the different climbing blocks. And that’s what really makes for a great show.

DJ GROSDECOEUR and Léo thebetaspeaker set the stage for a crazy atmosphere

Plus challenges and a tombola, so even spectators have a chance of winning…

Details:

3 qualifying waves

Up to 35 boulders to decide between beginners and experts!

Then 6 boulder finals with Men’s and Women’s teams

PROGRAM

9 a.m. to 5.45 p.m.: Qualifying in 3 waves

7pm 8:30pm: Final and podium

9pm 1am: Concert

Free admission for spectators, including DJ night from 9pm

German :

Auf geht’s zu unserem ersten Kletterwettbewerb in Ihrer Lieblingshalle! Und dafür gibt es keine halben Sachen, wir greifen die Dinge im Großen an!

In erster Linie eine sportliche Herausforderung, aber auch eine Gelegenheit für uns, unsere Türen für Neugierige zu öffnen. Haben Sie schon einmal die Atmosphäre eines Kletterwettbewerbs erlebt? Es gibt keine Gegner, alle unterstützen sich sogar untereinander, da das Ziel für alle dasselbe ist: die Herausforderungen in den verschiedenen Kletterblöcken zu meistern. Und das ist wirklich ein tolles Spektakel.

Und das alles bei einer verrückten Atmosphäre dank des DJs GROSDECOEUR und Leo thebetaspeaker

Aber auch Herausforderungen und eine Tombola, damit auch die Zuschauer eine Chance auf einen Gewinn haben…

Die Modalitäten

3 Qualifikationswellen

Bis zu 35 Blöcke, um zwischen Anfänger und Experte zu entscheiden!

Dann 6 Boulder im Finale mit Männer- und Frauenteam

PROGRAMM

9h 17h45 Qualifikationen in 3 Wellen

19.00 20.30 Uhr: Finale und Podium

21h 1h: Konzert

Freier Eintritt für Zuschauer, auch für die DJ-Party ab 21 Uhr

Italiano :

È il momento della nostra prima gara di arrampicata nella vostra palestra di roccia preferita! E ci stiamo dando da fare!

Prima di tutto una sfida sportiva, ma anche un’occasione per aprire le nostre porte ai curiosi. Avete mai provato l’atmosfera di una gara di arrampicata? Non ci sono avversari, tutti si sostengono a vicenda, anche i concorrenti, perché l’obiettivo è lo stesso per tutti: riuscire nelle sfide proposte nei diversi blocchi di arrampicata. Ed è questo che rende il tutto molto divertente.

Il tutto in un’atmosfera folle grazie a DJ GROSDECOEUR e Léo thebetaspeaker

Ci saranno anche sfide e una tombola per dare anche agli spettatori la possibilità di vincere…

Come funziona

3 turni di qualificazione

Fino a 35 boulder per decidere tra principianti ed esperti!

Poi 6 finali di boulder con squadre maschili e femminili

IL PROGRAMMA

dalle 9.00 alle 17.45: qualificazioni in 3 ondate

19.00 20.30: Finale e podio

21.00 1.00: Concerto

Ingresso gratuito per gli spettatori, compresa la serata DJ dalle 21.00

Espanol :

Ha llegado la hora de nuestra primera competición de escalada en tu rocódromo favorito ¡Y vamos a por todas!

Ante todo un reto deportivo, pero también una oportunidad para abrir nuestras puertas a los curiosos. ¿Has vivido alguna vez el ambiente de una competición de escalada? No hay adversarios, todos se apoyan, incluso los competidores, porque el objetivo es el mismo para todos: superar con éxito los retos propuestos en los diferentes bloques de escalada. Y eso es lo que lo hace tan divertido.

Todo ello en un ambiente de locura gracias a DJ GROSDECOEUR y Léo thebetaspeaker

También habrá desafíos y una tómbola para que incluso los espectadores tengan la oportunidad de ganar…

Funcionamiento

3 rondas clasificatorias

¡Hasta 35 boulders para decidir entre principiantes y expertos!

A continuación, 6 finales de boulders con equipos masculinos y femeninos

EL PROGRAMA

de 9:00 a 17:45: Clasificaciones en 3 oleadas

19h 20h30: Final y podio

21.00 h 01.00 h: Concierto

Entrada gratuita para los espectadores, incluida noche de DJ a partir de las 21.00 horas

