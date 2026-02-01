Hora latina rue Ninon Vallin Romans-sur-Isère
Hora latina rue Ninon Vallin Romans-sur-Isère samedi 7 février 2026.
Hora latina
rue Ninon Vallin Médiathèque de la Monnaie Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-07 11:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Un éveil à la langue espagnole avec Marcelo.
Pensez bien à vous inscrire pour bénéficier de cet atelier.
rue Ninon Vallin Médiathèque de la Monnaie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 33 58 mediatheque.monnaie@valenceromansagglo.fr
English :
An introduction to the Spanish language with Marcelo.
Don’t forget to sign up for this workshop.
