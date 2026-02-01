Hora latina rue Ninon Vallin Romans-sur-Isère

Hora latina

rue Ninon Vallin Médiathèque de la Monnaie Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 11:00:00

2026-02-07

Un éveil à la langue espagnole avec Marcelo.

Pensez bien à vous inscrire pour bénéficier de cet atelier.

rue Ninon Vallin Médiathèque de la Monnaie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 33 58 mediatheque.monnaie@valenceromansagglo.fr

English :

An introduction to the Spanish language with Marcelo.

Don’t forget to sign up for this workshop.

