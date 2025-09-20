Horaires élargis et partage musical à la Maison natale Claude-Debussy Maison natale de Claude Debussy Saint-Germain-en-Laye

Horaires élargis et partage musical à la Maison natale Claude-Debussy 20 et 21 septembre Maison natale de Claude Debussy Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Une importante partie des collections du musée Ducastel-Vera est consacrée à Claude Debussy, compositeur dont l’œuvre novatrice a profondément bouleversé la musique classique et ouvert la voie aux expérimentations du XXe siècle. Les objets personnels de Debussy, sources de son inspiration, ainsi que de nombreux souvenirs de famille, photos et partitions sont réunis dans la maison du XVIIe siècle où le compositeur a passé les trois premières années de sa vie.

Découvrez ou redécouvrez le lieu avec la présence d’un pianiste le samedi après-midi.

Maison natale de Claude Debussy 38 Rue au Pain, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 0130872075 https://culture.saintgermainenlaye.fr/1557/musee-municipal-ducastel-vera/maison-natale-claude-debussy.htm Grand prix de Rome en 1884, Claude Debussy (1862-1918) est un compositeur dont l’œuvre novatrice a marqué son époque. « Prélude à l’après-midi d’un faune », « Suite bergamasque », « La Mer »… sont quelques-unes de ses compositions qui, comme celles de Maurice Ravel, ont joué un rôle déterminant dans l’évolution de la musique du XXe siècle. Compositeur non conformiste et indépendant, Debussy a profondément bouleversé les références de son époque, de l’écriture pianistique à l’orchestration. Il renouvelle aussi la musique pour ballet (« Jeux ») et l’opéra français (« Pelléas et Mélisande »). Né le 22 août 1862 à Saint-Germain-en-Laye dans la maison du 38 rue au Pain où ses parents tenaient un commerce de faïence, il y passe les deux premières années de sa vie. Aujourd’hui, la maison aménagée par la Ville présente ses souvenirs de famille, ses affinités artistiques et des objets personnels, sources de son inspiration musicale.. Visites guidées sur réservation.

Visite libre

© Saint-Germain-en-Laye, Musée municipal Ducastel-Vera. CI. M. Hussenet