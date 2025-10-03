HORIS Le Frugie Saint-Pierre-de-Frugie
Trio Inter Espèces • Green Electro Pulse
Pizzas artisanales au feu de bois à partir de 18h18
Concert à 20h30
Le Frugie 323 rue du bourdon des pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 76 04 72 contact@lefrugie.fr
English :
Trio Inter Espèces ? Green Electro Pulse
Artisanal wood-fired pizzas from 6:18pm
Concert at 8:30pm
German : HORIS
Lieder mit Text und Lautpoesie
Handgemachte Pizzas aus dem Holzofen ab 18:18 Uhr (14?)
Konzert um 21 Uhr
Italiano :
Trio Inter Espèces? Elettroimpulso verde
Pizze artigianali cotte a legna dalle 18.18
Concerto alle 20.30
Espanol : HORIS
Canciones de texto y poesía sonora
Pizzas artesanales al horno de leña a partir de las 18.18 h (14.00 h)
Concierto a las 21h
