HORIS Le Frugie Saint-Pierre-de-Frugie

HORIS Le Frugie Saint-Pierre-de-Frugie vendredi 3 octobre 2025.

HORIS

Le Frugie 323 rue du bourdon des pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Trio Inter Espèces • Green Electro Pulse

Pizzas artisanales au feu de bois à partir de 18h18

Concert à 20h30

Trio Inter Espèces • Green Electro Pulse

Pizzas artisanales au feu de bois à partir de 18h18

Concert à 20h30 .

Le Frugie 323 rue du bourdon des pèlerins Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 76 04 72 contact@lefrugie.fr

English :

Trio Inter Espèces ? Green Electro Pulse

Artisanal wood-fired pizzas from 6:18pm

Concert at 8:30pm

German : HORIS

Lieder mit Text und Lautpoesie

Handgemachte Pizzas aus dem Holzofen ab 18:18 Uhr (14?)

Konzert um 21 Uhr

Italiano :

Trio Inter Espèces? Elettroimpulso verde

Pizze artigianali cotte a legna dalle 18.18

Concerto alle 20.30

Espanol : HORIS

Canciones de texto y poesía sonora

Pizzas artesanales al horno de leña a partir de las 18.18 h (14.00 h)

Concierto a las 21h

L’événement HORIS Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2025-09-17 par Isle-Auvézère