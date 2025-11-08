HORIZON AEROSPACE – Grenoble Aérodrome du Versoud Le Versoud

L’académie organise avec ses partenaires, la CCI de Grenoble, le Lycée du Grésivaudan (faisant parti du CMQE) et Is’Air promotion son forum Horizon Aérospace dédié aux métiers et aux formations de l’industrie aéronautique et spatiale pour son édition sur l’académie de Grenoble le samedi 8 novembre.

Pour cette nouvelle édition, nous vous accueillons sur l’aérodrome du Versoud de 9h à 17h avec une vingtaine d’exposants proposant à la fois la découverte de métiers et de formation menant à l’industrie aéronautique ou spatiale.

Côté animation !

Le planétarium mobile avec des séances « spéciale industrie », sous une voute immersive, comme si vous étiez au planétarium ! L’occasion de découvrir l’histoire de l’aéronautique, les pièces qui constituent un aéronef ou encore les métiers de l’aéronautique dans les entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Et toujours des conférences organisées toute la journée pour découvrir de nombreux domaines d’expertise.

