Horizon blanc | Méli’môme Le Cellier Reims

Horizon blanc | Méli’môme

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims Marne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 18:30:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Tout public

Cie Superlune Charolles

Création

Lucien Mortimare, un vampire de huit ans, vient demander son aide à Professeure Sangria, une scientifique spécialiste du sang. Car Lucien a un gros problème il n’aime plus le sang. Et sans le sang, il s’ennuie sévère. Au cœur de la nuit, dans ce laboratoire, Lucien et Sangria s’affrontent jusqu’à parvenir à un mystérieux pacte…

Entre un petit immortel démoralisé et une femme hantée par la finitude, c’est la rencontre de deux solitudes. En leur compagnie, on s’interroge sur le mystère du temps qu’est-ce qui donne sens à nos vies ?

Deux personnages burlesques voire cartoonesques se livrent à une joute jubilatoire. .

Le Cellier 4 Rue de Mars Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Horizon blanc | Méli’môme

L’événement Horizon blanc | Méli’môme Reims a été mis à jour le 2026-03-13 par Reims Tourisme & Congrès