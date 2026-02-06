Horizon par Grégory Defreyne Rue du Haut Bourg Saint-Berthevin

Horizon par Grégory Defreyne

Rue du Haut Bourg Le Reflet Saint-Berthevin Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-03-20

Ce touche à tout talentueux a choisi le réalisme pour exprimer toute la fragilité de l’humanité avec humour ou mélancolie.

Autodidacte, Gregory Defreyne peint depuis une dizaine d’années seulement. Il peint des instants suspendus, des scènes saisies sur le vif qui déjà s’estompent sur la toile, usées ou inachevées.

La technique n’a plus de secret pour cet artiste et ses compositions laissent à penser qu’il a étudié les maîtres, assimilé leurs apprentissages, pour nous révéler des icônes contemporaines.

Arrivé à l’atelier Del’Aune en mars 2025 pour achever des commandes de galeries françaises, le Wallon présente au Reflet son travail en cours et ses dernières toiles, inspirées de ses rencontres en Mayenne.

Tout public Entrée libre

Exposition présentée dans le hall et à la médiathèque du Reflet

Horaires

Mardi, jeudi, vendredi 15h-18h30

Mercredi 10h-12h30 et 14h-18h30

Samedi 10h-12h30 et 15h-17h .

Rue du Haut Bourg Le Reflet Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 69 21 90 accueil.lereflet@ville-saint-berthevin.fr

English :

This talented jack-of-all-trades has chosen realism to express the fragility of humanity with humor or melancholy.

