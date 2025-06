Haute-Marne

HORIZONE – festival d'art en paysage La Forge de Colmier-le-Bas Colmier-le-Bas 5 juillet 2025 14:00

HORIZONE – festival d’art en paysage 5 et 6 juillet La Forge de Colmier-le-Bas Haute-Marne

Pass festival : 30€ / Pass 1 journée : 20€ / Gratuit pour les moins de 12 ans

Début : 2025-07-05T14:00:00 – 2025-07-05T23:00:00

Fin : 2025-07-06T09:00:00 – 2025-07-06T23:30:00

La 6ème édition d’Horizone se déroule les 5 et 6 juillet sur le site préservé de la Forge de Colmier-le-Bas. Danse, poésie, performance, films, rencontres, ateliers célébreront le patrimoine immatériel du Parc national des forêts.

La Forge de Colmier-le-Bas Colmier-le-Bas Colmier-le-Bas 52160 Haute-Marne Grand Est

Un festival 100% nature au cœur du Parc national de forêts nature spectacle vivant

©Camille Fauchier